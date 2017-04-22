НАБУ: Депутаты Народного фронта угрожают суду по делу Мартыненко

22.04.2017, 12:13

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что народные депутаты от партии Народный фронт оказывают давление на судью Бобровника, который избирает меру пресечения для экс-депутата Николая Мартыненко и заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Сергея Переломы.

Заявление НАБУ опубликовано его странице в Facebook.

НАБУ утверждает, что во время заседания 21 апреля в зале были больше десяти депутатов и несколько министров от Народного фронта.

"Некоторые из них вели себя дерзко, угрожали судье и прокурорам. В частности, депутаты Логвинский и Пинзеник заявили следственному судье Бобровнику, что его ждет "судьба судей Киреева и Чауса"", - говорится в заявлении.

НАБУ призвало руководство Народного фронта "угомонить своих однопартийцев", поскольку своим поведением они "не только мешают правосудию, но и уничтожают те крохи доверия, которые еще остались у общества к гражданским институтам".

Сегодня суд продолжил заседание по избранию меры пресечения Мартыненко. 15 депутатов и четыре министра заявили о готовности взять экс-депутата на поруки.

Мартыненко задержали в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету убытков на $17,28 млн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.