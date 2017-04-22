Зеркаль: На подготовку меморандума для суда ООН со всеми доказательствами преступлений РФ может уйти 8 месяцев

22.04.2017, 12:26

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что на подготовку меморандума для Международного суда ООН со всеми доказательствами преступлений Российской Федерации может уйти 8 месяцев. Об этом она сказала в эфире "5 канала".

Зеркаль отметила, что с началом процесса в рамках иска Украины против России в Международный суд Организации Объединенных Наций, кроме политической площадки для дискуссий, которой служат переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, появилась еще юридическая площадка, которой является суд.

При этом, говоря о вооруженной агрессии РФ в Украине и оккупации Крыма, она подчеркнула, что "нет сейчас такой площадки юридической, на которой мы можем привлечь Россию в полной мере к ответственности без ее согласия".

Вместе с тем, Зеркаль объяснила, что украинская сторона исходила из того, что лучше использовать имеющиеся инструменты, чем ничего вообще не делать.

Говоря об иске Украины против России в части, касающейся конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заместитель главы МИД сказала, что промежуточное решение суда ООН было "в полном объеме в нашу пользу".

Относительно промежуточного решения суда в части конвенции о предотвращении финансирования терроризма представитель МИД отметила, что "доказательства, о которых говорится в приказе суда, они касаются намерений, что судьи не увидели связи между поставками оружия, жертвами гражданского населения и целью - запугиванием или принуждением правительства делать что-либо или не делать".

Заместитель министра напомнила, что 12 мая в Гааге будет определяться график слушаний в деле по иску Украины против России.

Также она выразила убеждение, что дело начнет рассматриваться в следующем году, ориентировочно летом.

Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, в том числе Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По обвинениям РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных предупредительных мер.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные предупредительные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.