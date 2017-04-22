Донецкая фильтровальная станция и Авдеевский КХЗ вновь обесточены

22.04.2017, 13:38

Прифронтовой город Авдеевка, Авдеевкий коксохимический завод , а также Донецкая фильтровальная станция вновь обесточены. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Авдеевского КХЗ Муса Магомедов.

"Авдеевка и ДФС без света, АКХЗ на собственной генерации. Ждём разрешения Совместного центра координации и контроля (СЦКК) на начало ремонтных работ", - написал Магомедов.

Причина обесточивания города, ДФС и Авдеевского КХЗ неизвестна.

Министр МВД Арсен Аваков заявил о запуске работы передвижных мобильных сервисных центров МВД на Донбассе. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".