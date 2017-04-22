В Киеве стартуют "Игры непокоренных"

22.04.2017, 13:42

22 и 23 апреля в столице пройдут Национальные спортивные соревнования "Игры непокоренных". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На соревнованиях отберут участников сборной "Team Ukraine", которые осенью будут представлять Украину на Invictus Games в Торонто - международных соревнованиях для военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга.

Участие в "Играх Непокоренных" примут 114 кандидатов всеукраинского отбора.

Соревнования пройдут в 6 спортивных дисциплинах - легкая атлетика, гребля на тренажерах, велоспорт на шоссе, пауэрлифтинг, плавание и стрельба из лука.

Торжественное открытие "Игр Непокоренных" состоится в 9:00 22 апреля на легкоатлетическом манеже Спортивного комплекса "Атлет". Также соревнования будут проходить на Трухановом острове и в бассейне ЦСК ВСУ.

23 апреля состоится финал национального отбора Invictus Games, а также в 16:00 благотворительный концерт с участием украинских звезд на улице Крещатик, 36.Ограничения для транспорта

В свою очередь в Киевской государственной городской администрации сообщили, что в связи с проведением спортивных соревнований в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта.

"В связи с проведением в Киеве Национальных спортивных соревнований "Игры непокоренных" будет запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий на ул. Трухановской с 00:00 до 17:00 22 апреля и на ул. Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Майдана Незалежности) с 12:00 21 апреля до 06: 00 24 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Кроме того, коммунальному предприятию "Киевтранспарксервис" поручено в случае необходимости приостановить парковку и стоянку на указанных улицах во время проведения мероприятий. Об этом сообщает BBC Украинская служба.