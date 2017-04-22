По делу Мартыненко допросили трех министров энергетики

22.04.2017, 13:56

В рамках расследования уголовного дела, открытого против экс-депутата Николая Мартыненко, допросили экс-министров энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, Владимира Демчишина и нынешнего министра Игоря Насалика. Об этом сообщил прокурор САП Игорь Сымкив.

Все они сказали, что им не было известно о планах закупки уранового концентрата за границей.

Насалик заявил о готовности разорвать контракт на поставки урана, в причастности к заключении которого подозревают Мартыненко.

"Более того, Насилик взял на себя обязательство инициировать аудит и принять все меры для того, чтобы разорвать этот контракт. Но, к сожалению, Насалик не знает главного. Не удастся. Он заключен в таких условиях, что если будет разорван, госпредприятие должно будет заплатить $20 млн", - сказал Сымкив.

По словам прокурора, контракт не может быть разорван украинским хозяйственным судом. Иск нужно будет рассматривать в Австрии, где находится компания Steuermann.

Сегодня на судебном заседании Мартыненко заявил, что не является основателем и бенефициаром компании Steuermann.

Мартыненко задержали в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата. По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету убытков на $17,28 млн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.