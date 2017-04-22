Террористы создали клоны украинских предприятий на Донбассе

22.04.2017, 14:00

Пророссийские террористы на временно оккупированных территориях Донбасса создали клоны захваченных украинских предприятий с такими же названиями и под угрозой потери средств к существованию заставляют работников переоформляться на работу в новосозданных структурах.

Об этом заявили представители промышленных групп Метинвест, ДТЭК и ИСД, сообщает пресс- служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как уточнил представитель ДТЭК, из-за этого группа компаний была вынуждена уволить 36 тыс. человек на территории ОРДЛО, так как контроль над предприятиями потерян.

Сообщается, что захваченные предприятия этих трех промышленных групп в 2016 г. обеспечили налоговые поступления в бюджет на сумму свыше 5 млрд грн (Метинвест - 1,3 млрд грн, ИСД - 1,5 млрд грн, ДТЭК - 2,4 млрд грн). В текущем году соответствующих поступлений не ожидается.

В начале марта 2017 Г. террористы Д/ЛНР заявили о том, что вводят на украинских предприятиях так называемые временные администрации. После этого украинские промышленные группы, владеющие активами на временно оккупированных территориях, объявили о захвате предприятий и полной утрате контроля над их деятельностью. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.