Евровидение-2017: обеспечивать порядок будут 16 тысяч силовиков

22.04.2017, 14:02

Обеспечивать порядок во время проведения песенного конкурса Евровидение- 2017 в Киеве будут 16 тысяч сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Личный состав правоохранительных органов подразделений переведен в усиленный режим до 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается также, что 21 апреля в учебном центре Национальной гвардии Украины завершились тактико-специальные учения по вопросам безопасности во время Евровидения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.