В Киеве прошел марш в защиту прав животных

23.04.2017, 10:56

В центре Киева прошел марш в защиту прав животных, инициаторы и участники которого призывают власть ужесточить ответственность за жестокое отношение к животным, а также ограничить их использование с развлекательной целью.

Как сообщила одна из организаторов акции Юлия Петренко, в мероприятии принимали участие несколько сотен человек.

Она добавила, что перед представителями городской власти, которые пришли на акцию, активисты также подняли вопросы использования животных для заработка или развлечения, например, в цирках, зоопарках, для фотографирования на улицах.

"Мы выступаем против жестокого обращения и за гуманный убой животных, которые используются в сельском хозяйстве, например, коров, свиней, а также пушных зверей", - заявила Петренко. Она сообщила, что участники акции призывают власть поддержать законопроект No5119-1.

"Разработан большой перечень требований, который мы направим в Кабинет министров и в Киевскую государственную городскую администрацию", - сообщила Петренко, добавив, что сейчас аналогичный акции проходят в Варшаве и Риме.

4 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно гуманного отношения к животным (No5119-1). Документ внесли на рассмотрение парламента депутаты Немировский, Роман Мацола и Андрей Шинькович.

Этим законопроектом в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что издевательство над позвоночными животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, а также натравливание указанных животных друг на друга, наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Также устанавливается, что те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о том, что жестокое обращение с животными, их истязание или совершение других действий, которые привели к их мучению или увечью, влекут за собой наложение штрафа от 200 до 500 (сейчас - от 9 до 21) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Об этом сообщает УНИАН.