Электроснабжение ДФС восстановлено, Авдеевка остается без света

23.04.2017, 11:00

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, Авдеевка остается обесточенной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) в Twitter.

Отмечается, что восстановлено электроснабжение ДФС. Авдеевка обесточена из- за повреждения в "серой" зоне.

На данный момент известно, что представители России в Совместном центре контроля и координации сторон лишь в понедельник, 24 апреля, предоставят гарантии прекращения огня боевиками для ремонта ЛЭП вблизи Авдеевки. Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Отмечается, что в результате обстрелов оккупационных войск сегодня ночью была частично повреждена линия электропередач "Макеевка - Авдеевский коксохимический завод", ориентировочно - в районе сопредельной территории, что оставило часть Авдеевки без электроснабжения.

Для возобновления подачи электричества в жилые кварталы города дежурная служба ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" переподключила систему энергообеспечения на резервные фазы, что привело к перебоям в работе Донецкой фильтровальной станции и постоянному отключения электропитания в Авдеевке.

Руководство Вооруженных сил Украины и военно-гражданская администрация по состоянию на 10.00 предоставили гарантии безопасности сотрудникам "ДТЭК Высоковольтные сети" для обследования и проведения аварийно- восстановительных работ.

Однако специалисты не могут начать работы из-за отсутствия аналогичных гарантий со стороны НВФ ОРДО.

Сейчас Донецкая фильтровальная станция функционирует без перебоев, вода поступает к населению в штатном режиме.

29 марта в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения г. Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Электроснабжение Авдеевки из-за постоянных обстрелов боевиков удалось восстановить только 4 апреля. Об этом сообщает УНИАН.