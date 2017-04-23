В Украину не пустили российскую певицу Лолиту

23.04.2017, 12:57

Российскую певицу украинского происхождения Лолиту Милявскую не впустили в Украину за посещение оккупированного Крыма.

Как сообщила певица на своей странице в Facebook, ее сняли с поезда в Конотопе в 4 утра воскресенья, 23 апреля.

"Я в Конотопе. Меня в 4 утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину.

Пересаживают сразу на другой поезд", - сказала Милявская.

Она уточнила, что въезд в Украину ей запретили за посещение Керчи в 2015 году.

Как известно, в Киеве учится единственная дочь Милявской Ева.

Ранее певица поддерживала аннексию Крыма. В начале 2016 года она утверждала, что ее вычеркнули из "черного списка" Минкульта. Об этом сообщает "Українська правда".