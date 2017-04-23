МВФ: Повышение пенсионного возраста украинцев - критически важно

23.04.2017, 13:06

Повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен.

Томсен уточнил, что поскольку это является важным элементом сокращения дефицита Пенсионного фонда Украины, являющегося вторым по размеру в мире по отношению к ВВП страны.

"Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность", - сказал представитель МВФ.

По его словам, пенсионная реформа была частью программы сотрудничества Украины и Фонда с самого ее начала и несколько раз откладывалась.

"Пенсионная реформа была частью программы с самого начала и откладывалась несколько раз. Украина имеет серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что это второй по размеру дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема. В Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение 1 к 1", - подчеркнул Томсен.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную Раду до 16 мая. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.