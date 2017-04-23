В Авдеевке восстановили электроснабжение

23.04.2017, 13:09

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляет о восстановлении электроснабжения Авдеевки (Донецкая область).

Об этом говорится в сообщении министерства на официальной странице в социальной сети Тwitter. "Электроснабжение Авдеевки восстановлено. Подается по временной схеме, применяются веерные отключения", - говорится в сообщении.

По данным министерства, электроэнергия в городе подается по графику.

По состоянию на вечер 22 апреля Донецкая фильтровальная станция восстановила свою работу, однако Авдеевка все еще была обесточена.

17 апреля в старой части Авдеевки в результате обстрела боевиков повреждены 8 домов. Об этом сообщают "Українські Новини".