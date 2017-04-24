"Укрспирт" остановил производство для проведения аудита

24.04.2017, 12:20

Государственное предприятие "Укрспирт", монополист на украинском рынке спирта, намерено временно остановить свои производственные мощности в связи с проведением технического аудита, аудита хозяйственной деятельности и баланса остатков, сообщила пресс-служба предприятия.

"Впервые за последние несколько лет государственное предприятие "Укрспирт" проводит технический аудит, аудит хозяйственной деятельности и баланса остатков. Для этого временно приостановлены производственные мощности госпредприятия", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что "Укрспирт" и крупнейшие операторы отечественного алкогольного рынка провели переговоры и достигли полного взаимопонимания. Отмечается, что товарная продукция госпредприятия поставляется всем контрагентам согласно предварительно заключенным договорам.

Согласно сообщению, руководство "Укрспирта" ведет активные переговоры для поиска новых отечественных и зарубежных партнеров с целью восстановления рынков сбыта своей продукции. Для этого госпредприятие провело переговоры с представителями Польши, Словакии, Турции, Венгрии. В результате в апреле 2017 года был заключен контракт с Венгрией на поставку этилового ректификованного спирта с гарантированным сбытом 280 тыс. декалитров продукции. Во втором полугодии 2017 года госпредприятие планирует увеличить объемы поставок до 400 тыс. дал.

В 2016 году "Укрспирт" получил 97,1 млн грн чистой прибыли против 84 млн грн чистого убытка в 2015 году. Стоимость произведенной госпредприятием продукции в 2016 году увеличилась на 39,8 млн грн по сравнению с 2015 годом - до 1,822 млрд грн.

Международный валютный фонд требует от Украины скорейшей приватизации "Укрспирта", однако предприятие до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации. Его стоимость министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой оценивает в 200-400 млн долл.

Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада. Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая прошлого года, но парламент еще не принял решение по этому вопросу. По данным Кутового, примерные доходы от приватизации спиртзаводов составят около 5-6 млрд грн, а теневой оборот спирта снизится до 12% с нынешнего показателя свыше 40%.

Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Об этом сообщает УНИАН.