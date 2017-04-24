Мингарелли: Санкции Евросоюза против РФ должны быть долгосрочными

24.04.2017, 12:24

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что санкции ЕС против России должны быть долгосрочными, чтобы уменьшить военную агрессию Москвы. Об этом он сказал на заседании международного круглого стола в Киеве.

"Я считаю, что нам следует руководствоваться основными ценностями и ввести долгосрочные санкции против этой страны (России) для того, чтобы уменьшить военную агрессию России", - заявил он.

В то же время, по мнению Мингарелли, Евросоюз должен вести диалог с РФ и применять дипломатические каналы для того, чтобы приходить к общим решениям.

"Несмотря на экспансию и агрессию России в течение последних трех лет, нам все же удалось сохранить нашу целостность в Евросоюзе. Нам удалось быть объединенными. Конечно, санкции повлияли на Россию, и все страны-члены ЕС доказали, что будут действовать совместно для того, чтобы реагировать на внешние угрозы и руководствоваться принципами общего подхода к проблеме", - сказал Мингарелли. Об этом сообщает УНИАН.