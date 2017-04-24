Украинская биржа избрала новый биржевой совет

24.04.2017, 12:53

Украинская биржа (УБ) на собрании 20 апреля избрала новый биржевой совет. Как сообщает УБ на официальном сайте, членами совета были переизбраны Артемий Ершов, Елена Коробкова, Дмитрий Лазарев, Денис Мацуев, Татьяна Попович, Алексей Сухоруков и Юрий Яковенко.

Тарас Козак и Андрей Герус покинули состав совета. В него вошли Роман Вареник и Алиса Тихомирова.

Три из девяти членов биржевого совета являются независимыми директорами.

По итогам голосования акционеров были переизбраны на новый срок председатель правления биржи Олег Ткаченко, первый заместитель председателя правления Евгений Комиссаров и заместитель председателя правления Елена Брыкина.

Членами Ревизионной комиссии были переизбраны компании Инэко и Сократ, в ревкомиссию вошел Перевертун А.А.

Год назад главой биржевого совета был избран Артемий Ершов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.