Глава правительства инициирует создание Центров предоставления услуг по типу "Прозрачный офис" по всей стране

24.04.2017, 18:03

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует создание Центров предоставления административных и социальных услуг по типу "Прозрачный офис" по всей стране. Об этом он сказал в ходе заседания Ассоциации городов Украины в Харькове.

Накануне заседания Глава Правительства ознакомился с работой двух таких центров, способных оказывать более 200 различных услуг - от регистрации бизнеса и имущества к выдаче электронных пенсионных удостоверений в Харькове.

"Мы за несколько лет передали на места достаточно средств и полномочий, чтобы дать людям возможности на получение услуг. Мы начали менять систему, в прошлом году утвердили пилотные проекты по 5 городам чтобы образовать центры административных услуг, для того, чтобы человек пришел в одно место - до 20 минут в очереди и в прозрачных условиях получил услугу. Это наша идеология, будем продвигать ее по всей стране. И главное, чтобы люди на местах делали свою работу - Правительство будет помогать", - сказал Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.