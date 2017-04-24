Гройсман прибыл с рабочей поездкой в Харьков

24.04.2017, 18:04

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Харьков с рабочей поездкой.

Он проведет заседание Ассоциации городов Украины, ознакомится с работой харьковского метрополитена и откроет новый, современный Центр оказания социальных услуг "Прозрачный офис".

В поездке Главу Правительства сопровождают Министр социальной политики Андрей Рева, Министр Кабинета Министров Александр Саенко и председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.