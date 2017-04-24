Гройсман: Децентрализация уже позволила увеличить местные бюджеты, но требует от местной власти максимальной ответственности

24.04.2017, 18:06

Одна из ключевых реформ, которую сейчас проводит Правительство - реформа децентрализации, уже позволила увеличить местные бюджеты на 30-40%, однако вместе с возможностями реформа требует и ответственности.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Ассоциации городов Украины, которое проходит в Харькове.

"Ключевая реформа - децентрализация - требует от нас максимальной ответственности. Бюджеты местные выросли на 30-40%, мы начали формировать самодостаточную основу для объединения территориальных общин по всей стране", - сказал Глава Правительства.

Он напомнил, что процесс передачи полномочий продолжается с 2014 года, и сейчас ситуация существенно изменилась - и на законодательном уровне, и на уровне возможностей местной власти. До 2014 года, отметил Глава Правительства, о децентрализации никто не задумывался, зато полномочия и финансовые ресурсы "варварски отбирались". А в 2014 году, сказал Владимир Гройсман, Президент и первое Правительство Арсения Яценюка заявили о своей готовности поддержать и укрепить регионы.

При этом премьер-министр отметил, что благодаря децентрализации увеличились не только финансовые возможности регионов. Сейчас расширены и их административные полномочия. И это, по словам Главы Правительства, позволяет создавать на местах прозрачные офисы предоставления административных и социальных услуг в наиболее удобном для граждан формате.

"Мы сбалансировали и ваши полномочия, и ваши финансовые ресурсы. И самое главное, что сейчас вы (регионы) должны стать активными участниками экономического роста. Хочу призвать вас (региональную власть) развивать реальный сектор экономики... Вот в чем моя идеология", - сказал глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.