Турчинов: ответственность за гибель члена миссии ОБСЕ несет руководство РФ

24.04.2017, 18:39

Ответственность за гибель члена миссии ОБСЕ и ранения двух представителей миссии "лежит на военно-политическом руководстве Российской Федерации". Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Этот подрыв является спланированным террористическим актом, направленным против миссии ОБСЕ на Донбассе... Никакие действия гибридных войск не происходят без согласования с российским Генштабом", - сообщил секретарь СНБО.

В воскресенье во время патрулирования одна из машин миссии подорвалась на мине.

"Одной из задач, которую отрабатывали террористы при подрыве автомобиля СММ ОБСЕ - это приостановка патрулирования оккупированной территории для масштабного и неконтролируемого перемещения российского вооружения и военной техники, с целью дальнейшей подготовки масштабных военных провокаций", - сообщил секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что представители ОБСЕ предупреждали боевиков о своем маршруте.

Секретарь СНБО также отметил, что боевики "предоставили соответствующие гарантии безопасности представителям ОБСЕ".

Патруль миссии ОБСЕ не отклонялся от запланированного маршрута, добавил Турчинов. Об этом сообщает BBC Украинская служба.