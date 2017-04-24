Проект безвиза с Украиной внесли на рассмотрение Комитета послов ЕС

24.04.2017, 18:41

Проект постановления о введении Европейским Союзом безвизового режима с Украиной внесли в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС. Заседание запланировано на среду, 26 апреля.

6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должен подтвердить Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Затем законодательный акт должен подписать президент парламента и представитель Мальты, которая сейчас председательствует в ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале ЕС.

Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило надежду, что решение о введении безвизового режима для Украины могут передать на утверждение Совету Евросоюза 11 мая, а подписать - до 18 мая. Об этом сообщает BBC Украинская служба.