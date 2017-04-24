24.04.2017, 18:57

Наблюдатели ОБСЕ постоянно находятся под угрозой: с января 2015 года миссия ОБСЕ 183 раза подвергалась опасности на Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня, 24 апреля, на пресс-конференции в Киеве.

"Сколько бы мер по снижению рисков мы ни приняли, те, кто настроен совершать насилие, всегда найдут пути, чтобы обойти средства защиты", - заявил он.

"Наши команды ежедневно сталкиваются с серьезными угрозами жизни и выполнению своей работы. С 15 января 2015 года наша команда столкнулась со 183 подобными случаями, в частности, это стрельба в направлении либо вблизи наших патрулей, серьезные угрозы физического или вербального характера, а также случаи повреждения технических средств миссии, среди них - беспилотники, камеры и автомобили", - добавил Хуг.

"Из этих 183 случаев безопасность нашей команды была под серьезной угрозой. Наблюдатели (ОБСЕ) постоянно под угрозой, несмотря на то, что их ежедневная работа направлена на установление мира и стабильности в Украине", - подчеркнул он.

23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.

В Госдепартаменте США заявили, что шокированы гибелью американца, и призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента. Об этом сообщает УНИАН.