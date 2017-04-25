Этот день в истории: 25 апреля

25.04.2017, 09:34

Предлагаем дайджест основных событий и дат 25 апреля.

1333 – в Кракове коронован Казимир III Великий, положивший конец феодальной раздробленности Польши.

1599 - родился Оливер Кромвель, британский государственный деятель, лорд-протектор Англии, Ирландии и Шотландии (1653-1658 г).

1719 - выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо.

1769 - родился Марк Брунель, английский инженер французского происхождения, построивший первый туннель под Темзой.

1792 - Руже де Лиль сочинил боевую песню для Рейнской армии. Ныне известна как "Марсельеза".

1792 - первое применение во Франции гильотины как орудия казни.

1808 - учреждена Пражская консерватория, первая в Восточной Европе.

1816 - Джордж Байрон, преследуемый на родине порочащими его слухами, покинул Англию.

1826 - в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1840 - умер Симеон Дени Пуассон, французский математик, физик, создатель современной математической физики.

1842 - родился Ф.Н.Плевако, адвокат, юрист, судебный оратор, действительный статский советник.

1859 - в Порт-Саиде началось строительство Суэцкого канала под руководством французского инженера и дипломата Фердинанда Лессепса.

1901 - в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера.

1903 - родился А.Н.Колмогоров, советский математик, один из крупнейших математиков ХХ века.

1907 - родился В.П.Соловьёв-Седой (Соловьёв), композитор, лауреат Ленинской премии, народный артист СССР.

1913 - умер М.М.Коцюбинский, украинский писатель ("Fata morgana").

1914 - родился Клод Мориак, французский писатель и сценарист.

1917 - родилась Элла Фицджералд, американская джазовая певица, обладательница голоса диапазоном в три октавы, мастер скэта и голосовой импровизации.

1926 - в Милане под управлением Артуро Тосканини прошла премьера последней оперы Пуччини "Турандот".

1928 - родился Юрий Яковлев, актёр, народный артист СССР.

1928 - умер П.Н.Врангель, военачальник, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны.

1931 - Фердинанд Порше основал компанию Porsche.

1940 - родился Аль Пачино, американский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист.

1943 - умер В.И.Немирович-Данченко, театральный режиссёр, педагог, драматург, писатель, театральный критик и театральный деятель; один из основателей Московского Художественного театра. Народный артист СССР.

1945 - встреча на Эльбе советских и американских войск.

1953 - сформировано Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО страны (КВИРТУ ПВО).

1954 - американский исследовательский центр компании "Белл телефон" объявил о создании солнечных батарей.

1956 - совершил первый полет прототип первого винтокрылого летательного аппарата - машины Бенсен И-8И "Джиробоут".

1974 - победа "Революции гвоздик". Свержение фашистского режима в Португалии.

1988 - умер Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст.

1990 - запуск космического телескопа "Хаббл" на орбиту Земли шаттлом Дискавери.

2005 - Болгария и Румыния подписали договор о вступлении в Европейский союз.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.