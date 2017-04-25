25.04.2017, 09:42

ПАО "Укрзализныця" назначила 23 дополнительных поезда и дополнительные рейсы 6 графиковых поездов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Для удобных путешествий пассажиров во время майских праздников "Укрзализныця" уже назначила 23 дополнительных поезда и группы вагонов. Они будут курсировать на популярных направлениях, среди которых Киев - Львов, Киев - Ужгород, Киев - Харьков, Харьков - Ужгород, Одесса - Львов, Николаев - Киев. Также 6 графиковых поездов осуществят дополнительные рейсы", - говорится в сообщении. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".