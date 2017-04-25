Российского актера Сафонова не пустили в Украину

25.04.2017, 10:01

Российскому актеру Кириллу Сафонову запретили въезд в Украину.

Об этом он заявил на Facebook. "Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра", - пишет он.

"Я был на съемках в Крыму, о чем и предупреждал организаторов гастролей. Они прислали какую-то филькину грамоту без печати, что все в порядке", - объясняет актер.

Ранее сообщалось, что российскую певицу Лолиту сняли с поезда и не пустили в Украину. Об этом сообщает Сегодня.ua.