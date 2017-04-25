Князев: У Нацполиции заканчивается топливо и патроны

25.04.2017, 15:12

Национальная полиция Украины обеспечена топливом до июля, а патронами - до мая.

Об этом сообщил на коллегии МВД глава Нацполиции Украины Сергей Князев, пишет "112-Украина".

"Государственным бюджетом-2017 предусмотрены расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд грн, что явно недостаточно для их финансирования и обеспечивает нормативную потребность только на 39%. По нашим подсчетам минимальная дополнительная потребность в финансировании полиции на 2017 год составляет 4 млрд 159 млн грн. Например, сегодня полиция обеспечена нефтепродуктами только до июля, патронами - до мая, униформой только, к сожалению, отдельные подразделения полиции. В большинстве областных центров и городов полицейские не "переодевались", - сообщил Князев.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман обещает обеспечить необходимый уровень финансирования Национальной полиции в текущем году. Об этом он сообщил на коллегии Министерства внутренних дел.

"Мы найдем все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить необходимый уровень финансирования и материально-технического обеспечения Нацполиции", - заявил он.Премьер сказал, что необходимые ресурсы будут найдены в текущем году.

11 марта министр внутренних дел Арсен Аваков назначил заместителем главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина. Об этом сообщают "Українські Новини".