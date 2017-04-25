Из-за сообщения о минировании в Киеве закрыли станцую метро "Героев Днепра"

25.04.2017, 16:05

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Героев Днепра" в связи с сообщением о минировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена на странице в социальной сети Facebook.

"В связи с получением информации об угрозе взрыва станция "Героев Днепра" закрыта", - сказано в нем.Также отмечается, что дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.

Согласно сообщению пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксаны Блищик на странице в социальной сети Facebook, анонимное сообщение о минировании поступило в полицию около 14:35.

На место выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб.

Правоохранители проверяют станцию метрополитена и прилегающую территорию. Также Блищик сообщила, что проведена эвакуация пассажиров и персонала. Станция закрыта на вход и выход.

Чтобы обеспечить безопасность граждан, все пассажиры выходят на станции метро "Минская", а поезда транзитом проходят станцию "Героев Днепра".

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление лица, анонимно сообщившего о минировании. Об этом сообщают "Українські Новини".