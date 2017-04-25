Результаты проверки доходов топ-чиновников НАПК отложило на месяц

25.04.2017, 16:15

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции продлило на месяц период проверок электронных деклараций чиновников за 2015 год, который начался 23 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На необходимости продления сроков настоял ответственный за направление проверки э-деклараций член НАПК Руслан Радецкий. По его мнению, основания для этого - "отсутствие всех необходимых ответов на запросы НАПК по указанной в декларациях информации и обработка полученных объяснений".

При этом глава Нацагентства Наталья Корчак отметила "отсутствие объективных причин о продлении срока проверки деклараций чиновников из правительства", раскритиковав "ненадлежащий уровень организации работы" Департамента финконтроля и мониторинга образа жизни.

"Проверка указанных деклараций длится 60 календарных дней. Решения, по которым начата полная проверка деклараций руководства государства за 2015 год, члены НАПК приняли на заседании 22 февраля 2017 года", - резюмировали в ведомстве. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.