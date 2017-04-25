К Евровидению один из символов Киева превратят в радугу

25.04.2017, 16:24
К Евровидению один из символов Киева превратят в радугу

Арка дружбы народов в Киеве к Евровидению-2017 заиграет всеми цветами радуги.

Специально к песенному конкурсу в Киеве ее превратят в арт-инсталляцию "Arch of Diversity" (Арка разнообразия), которая должно стать самой большой искусственно созданной радугой в мире.

Ее созданием занимается компания CFC Consulting, которая выиграла тендер на осуществление коммуникации во время "Евровидения".

После завершения конкурса организаторы пообещали вернуть арке первоначальный вид. Об этом сообщает Телеканал новин "24".

Читайте также

Читайте также

 
 
 