К Евровидению один из символов Киева превратят в радугу

25.04.2017, 16:24

Арка дружбы народов в Киеве к Евровидению-2017 заиграет всеми цветами радуги.

Специально к песенному конкурсу в Киеве ее превратят в арт-инсталляцию "Arch of Diversity" (Арка разнообразия), которая должно стать самой большой искусственно созданной радугой в мире.

Ее созданием занимается компания CFC Consulting, которая выиграла тендер на осуществление коммуникации во время "Евровидения".

После завершения конкурса организаторы пообещали вернуть арке первоначальный вид. Об этом сообщает Телеканал новин "24".