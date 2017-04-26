Этот день в истории: 26 апреля

26.04.2017, 09:37

Предлагаем дайджест основных событий и дат 26 апреля.

121 - родился Марк Аврелий, римский император (161-180) из династии Антонинов, философ, представитель позднего стоицизма.

1575 - родилась Мария Медичи, королева Франции в 1600-1610 гг.

1730 - родился Шарль Мессье, французский астроном, член Парижской АН. Служил в Парижской обсерватории и открыл 14 комет.

1798 - родился Эжен Делакруа, французский художник.

1812 - родился Альфред Крупп, немецкий промышленник, создатель металлургического и машиностроительного концерна "Крупп".

1856 - умер П.Я.Чаадаев, русский религиозный философ, писатель, общественный деятель и публицист.

1863 - в петербургском Мариинском театре была впервые исполнена опера украинского композитора С.С.Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем".

1920 - провозглашена Хорезмская Народная Советская Республика.

1921 - в Лондоне на улицах появился первый полицейский патруль на мотоцикле.

1932 - родился Франсис Ле, французский композитор и исполнитель.

1938 - родился Михаил Резникович, украинский режиссёр, директор драмтеатра имени Леси Украинки.

1939 - родился Владислав Дворжецкий, советский актёр театра и кино.

1945 - умер П.П.Скоропадский, русский генерал, после революции 1917 года - украинский военный и политический деятель, гетман Украины.

1962 - со спутника "Космос-4" проведена первая телевизионная съемка из космоса облачного покрова Земли. Начало метеорологического прогнозирования с использованием космических средств.

1964 - объединение Танганьики и Занзибара в Республику Танзанию.

1986 - авария на Чернобыльской АЭС (Чернобыльская катастрофа).

2000 - Президент Украины Леонид Кучма заявил, что Чернобыльская АЭС будет закрыта до конца 2000 года.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.