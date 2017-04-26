Украина поднялась в рейтинге свободы прессы

26.04.2017, 11:30

В обновленном рейтинге свободы слова, который составляет международная организация "Репортеры без границ", Украина поднялась сразу на пять позиций.

Новый рейтинг по состоянию на 2017 организация обнародовала 26 апреля.

Поднявшись на 5 ступенек, Украина заняла 102-е место в мире из 180, оказавшись в компании Гвинеи и Бразилии.

Украина поднялась в рейтинге сразу на 5 ступеней

Организация составляет такой рейтинг на основе ряда параметров, в частности разнообразия медиа и их независимости, условий работы журналистов и самоцензуры, правовой защиты и институциональной прозрачности.

Спикер "Репортеров без границ" Ульрике Груска объяснила улучшение позиций Украины в том числе и уменьшением насилия против журналистов, пишет DW.

В то же время в организации заявляют о сужении свободы прессы, в частности, в США. После скандальных заявлений Трампа и объявления "войны" журналистам США опустились на две строчки в обновленном рейтинге "Репортеров без границ".

Польша в правление правоконсерваторов потеряла семь позиций и опустилась на 54-ю строчку, в частности из-за усиления контроля власти за общественным вещателем.

Возглавили рейтинг Норвегия и Швеция. Об этом сообщает Телеканал новин "24".