Кабмин проведет служебное расследование по работе НАПК

26.04.2017, 15:52

Кабинет министров проведет служебное расследование по работе Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Такое решение было принято сегодня, 26 апреля, на заседании правительства.

Глава НАПК Наталья Корчак должна была выступать на сегодняшнем заседании Кабмина с докладом об антикоррупционной политике в 2016 году, однако не явилась на него.

"Если руководство НАПК просит провести служебное расследование, правительство имеет на это право. Давайте проведем расследование. Если есть нарушения, то материалы будут переданы в правоохранительные органы для реагирования и привлечения к ответственности", - заявил в ходе заседания министр юстиции Павел Петренко.

Он также предложил сформировать комиссию по этому вопросу на базе Нацагентства по вопросам госслужбы. Минюст, по словам Петренко, готов принять участие в расследовании.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Нацполицию поступило обращение Корчак с просьбой проверить деятельность члена НАПК Руслана Рябошапки. А народный депутат Сергей Лещенко обратился в полицию по поводу начисления выплат и премий главе агентства и ее заместителю Руслану Радецкому, добавил глава МВД.

12 апреля 2017 года Кабмин отказался утверждать отчет НАПК из-за "неэффективной работы" органа, в которой ведомство обвинил глава Минюста Петренко. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.