Китай инвестировал в Украину более $7 млрд

26.04.2017, 16:07

Китай инвестировал более $7 млрд на развитие сельскохозяйственной, энергетической и инфраструктурной отраслей в Украине.

Об этом рассказал советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Украине Лю Цзюнь."Китай инвестировал в Украину около $7 млрд в облигации. В настоящее время основная задача состоит в том, чтобы активизировать в полной мере эту огромную сумму денег, чтобы оживить сельскохозяйственную, энергетическую, сферу инфраструктуры, а также другие сферы экономики, которые в этом нуждаются, что в свою очередь создаст рабочие места, налогообложения и торговые потоки", - сообщил советник.

Советник посольства также сообщил, что центральные банки двух стран подписали соглашение и параллельно продолжают валютный своп для построения в будущем основы для финансового сотрудничества. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.