Харьковский авиазавод нашел иностранных инвесторов

28.04.2017, 17:01

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) нашло инвесторов готовых финансировать проекты завода, однако контракты пока не подписаны.Об этом сообщил заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.

"Ситуация на заводе улучшилась. Мы имеем потенциальных инвесторов, заинтересованных в производстве самолетов, в том числе - АН-74. Завод уже работает и надеемся, что в ближайшее время он запуститься более мощно и будет достойно представлен на международном рынке", - отметил Бровченко.

Замминистра экономразвития не называет объем инвестиций и список заинтересованных компаний, отметив, что речь идет о только об иностранных инвесторах.

ХГАПП является серийным производителем многоцелевого самолета Ан- 74, а также ближнемагистрального Ан-140. С 2014 года предприятие фактически простаивает. Долг предприятия по заработной плате по состоянию на 19 ноября 2016 года составил 120 млн грн. В 2015 году ХГАПП и ГП Завод 410 ГА выведен из состава ГП Антонов в состав ГК Укроборонпром.

Ранее сообщалось, что Укроборонпром направил предложение компании FED (ПАО ФЭД) стать инвестиционным партнером ХГАПП. Председатель правления FED Виктор Попов заявил, что FED совместно с украинскими и зарубежными компаниями готова инвестировать в ХГАПП 3 млрд гривен. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.