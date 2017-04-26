Луценко: Табачный монополист заплатил штраф в 300 млн грн

26.04.2017, 16:52

Сегодня, 26 апреля, провели обыски у руководителей табачного монополиста Тедис Украина. Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, компания заплатила рекордный штраф - 300 млн грн.

"Сегодня происходят санкционированные судом обыски у руководителей кампании Тедис. Только что фирма заплатила крупнейший штраф в истории Антимонопольного комитета. 300 млн грн перечислены в госбюджет Украины. Также ГПУ получило документы о начале процесса изменения бенефициаров кампании Тедис - граждан РФ. Уголовное производство продолжается", - написал Луценко.

На прошлой неделе Тедис раскрыл структуру собственности. Конечными контролирующими бенефициарами компании являются физические лица: Борис Кауфман, Ричард Даксбери и Ричард Дориан.

В конце марта генпрокурор сообщил об обысках в Тедис Украина. Он заявил, что разоблачена схема уклонения от уплаты налогов и вывода средств за границу, в том числе - для финансирования терроризма.

По словам генпрокурора, следствие установило, что с 2012 года действительным владельцем Тедис Украина является российский бизнесмен Игорь Кесаев, против которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

Также обыски прошли в Антимонопольном комитете. По словам Луценко, АМКУ содействовал монопольному положению дистрибьютора табачных изделий.

В Тедис Украина заявили, что все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований.

Позже в Антимонопольном комитете заявили, что контроль над компанией со стороны граждан России не подтверждается документами. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.