Украина предоставит Молдове гумпомощь на 10 миллионов гривен

26.04.2017, 16:54

Кабинет министров одобрил предоставление гуманитарной помощи Молдове на сумму 10 миллионов гривен для ликвидации последствий непогоды.Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 26 апреля.

По информации агентства, во время заседания первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов отметил, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета Украины.

Он отметил, что речь идет о ликвидации последствий непогоды, которая сформировалась в Молдове 20-22 апреля.

Сильные снегопады, которые прошли в Молдове в конце прошлой недели, нанесли Кишиневу ущерб на сумму от 2,5 до 3,5 миллиона долларов. Об этом сообщает "Українська правда".