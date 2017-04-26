На фабрике Roshen в Липецке начали увольнять сотрудников

26.04.2017, 17:05

Липецкая кондитерская фабрика Roshen начали увольнять сотрудников.Сообщается о первых 85 работниках, уволенных 24 апреля.

"Так как об увольнении сотрудникам было объявлено 20 января, то в рамках законодательства процесс увольнения начался спустя три месяца, а именно с 24 апреля. Напомним, что полная остановка производства при этом произошла 1 апреля", - сообщили корреспонденту LIGA.net в пресс-службе корпорации.

Всего на фабрике российском Липецке работало более 600 человек.

Фабрика в Липецке входит в украинскую кондитерскую корпорацию Roshen и связана с действующим президентом Петром Порошенко, который обещал продать свой бизнес, в том числе Roshen, после избрания президентом в 2014 году.

В апреле 2015 года в отношении липецкой фабрики было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что при строительстве фабрики было похищено 180 млн руб. бюджетных средств. На имущество фабрики был наложен арест, но позже Roshen удалось его обжаловать. В октябре 2016 года прокуратура выявила многочисленные нарушения требований по промышленной безопасности на фабрике Roshen.

В январе Roshen объявил о закрытии фабрики в Липецке по "политическо- экономическим причинам". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.