Розенко: Я не вижу никаких оснований затягивать введение трехуровневой пенсионной системы

26.04.2017, 17:13

На сегодня нет оснований откладывать введение в Украине трехуровневой системы пенсионного обеспечения. Об этом в эфире радио "Голос столицы" заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Мы не должны ограничивать пенсионную реформу лишь частичными изменениями солидарной системы. Без введения элементов накопительной системы и создания возможности для работы негосударственных пенсионных фондов, при любой пенсионной реформе человек будет получать лишь около 60% средств. Мы должны дать нашим людям возможность в том числе и самим формировать свое пенсионное будущее через современные инструменты накопительной системы и негосударственных пенсионных фондов", - сказал он.

По словам Павла Розенко, все проблемы с введением накопительной системы, о которых сегодня говорят отдельные эксперты, можно решить в рамках принятия соответствующего закона. "Правительством внесен соответствующий законопроект N4608, который может решить все нормативные вопросы, связанные с введением накопительной системы. Этот закон мог бы стать одним из элементов пенсионной реформы", - отметил Вице-премьер-министр.

О необходимости развития фондового рынка для эффективной работы накопительного пенсионного уровня Павел Розенко отметил, что запуск трехуровневой системы как раз и станет толчком для такого развития. "Мы знаем из опыта внедрения трехуровневой пенсионной системы в других странах, что фондовый рынок как раз начинает развиваться и набирать обороты тогда, когда у него появляется ресурс. Ресурс накопительной системы и негосударственных пенсионных фондов создаст прекрасные предпосылки для стремительного развития фондового рынка. Эти средства не будут "проедаться", как сейчас-при солидарной системе. Смысл накопительной системы как раз в том, что средства вкладываются в экономику, в развитие нашего государства", - пояснил он.

"Поэтому я не вижу никаких оснований тянуть с введением накопительной системы. Она не имеет никакого отношения к проблемам солидарного уровня. Эти процессы никак не связаны, они должны идти параллельно. Мы должны дать людям возможность самим влиять на размер своей пенсии в будущем", - подчеркнул Павел Розенко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.