В Польше демонтировали памятник воинам УПА

27.04.2017, 10:02

Вчера, 26 апреля, в селе Грушовичи в Подкарпатском воеводстве Польши, разобрали памятник воинам УПА. Об этом пишет сайт portalprzemyski.pl.

Село Грушовичи находится рядом с городом Перемышль, где проживает большая украинская община. Памятник на кладбище поставили еще 23 года назад.

Известно, что вандалы уже несколько раз портили памятник.

По информации польского сайта, памятник демонтировали члены польских националистических организаций по разрешению местной власти как "нелегально установленный".

Также сообщается, что части монумента будут оставаться на кладбище некоторое время, на случай, если кто-то объявит себя владельцем или ответственным за него.

"Однако, если найдется кто-то, кто захочет использовать их для строительных целей, муниципалитет рассмотрит такой вариант", - сказано в сообщении. Об этом сообщают "Українські Новини".