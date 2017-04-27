"Укргаздобыча" заявила об обысках в своем офисе

27.04.2017, 10:08

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе компании "Укргаздобыча", сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

"Обыски проводятся представителями СБУ по постановлению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов", - говорится в сообщении.

В "Укргаздобыче" заявили, что представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое компания "официально и легально закупила через систему Прозорро".

Также сообщается, что подобные действия могут дестабилизировать работу предприятия, и добавили, что "Укргаздобыча" сотрудничает с представителями СБУ.

Ранее СБУ сообщила, что разоблачила восемь компаний, которые "использовали шпионское программное обеспечение производства РФ".

"По результатам проведенной сотрудниками СБУ операции осуществлены обыски и изъята компьютерная техника в восьми компаниях, которые использовали и реализовывали шпионское российское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом", - заявили в СБУ. Об этом сообщает BBC Украинская служба