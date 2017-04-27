Прокуратура возбудила дело против Одесского горсовета из-за названий улиц

27.04.2017, 13:11

Прокуратура Одесской области возбудила дело против Одесского горсовета за его решение о возвращении нескольким улицам старых названий, измененных в рамках декоммунизации. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

"В четверг, 27 апреля, прокуратурой области начато уголовное производство, в связи с принятием Одесским городским советом решения по изменению названий улиц и переулков", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают в решении горсовета признаки пропаганды коммунистического режима и коммунистической символики.

Теперь дело будет расследовать одесская полиция.

Решение о декоммунизации нескольких одесских улиц принимал еще экс- губернатор Одесской области Михеил Саакашвили в прошлом году.

А 26 апреля городской совет Одессы своим решением вернул несколько старых названий. Среди них: проспект Маршала Жукова и улица Терешковой.

В горсовете такое решение объяснили рекомендациями топонимической комиссии и общественных слушаний. Об этом сообщает BBC Украинская служба.