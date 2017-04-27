По запросу Интерпола: в России задержали экс депутата Верховной Рады

27.04.2017, 13:12

Бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев, обвиняющийся в госизмене, задержан сотрудниками московской полиции по запросу Интерпола.

Об этом сообщает Life.Подробности задержания пока неизвестны, сообщается только что ордер на арест нардепа был выписан Печерским районным судом Киева в сентябре 2014 года.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел в Партию регионов.

В 2012 году МВД Украины возбудило в отношении Шепелева уголовное дело по ряду обвинений, среди которых хищение средств банка "Родовид" в размере 340 млн грн и организация заказных убийств. Экс-депутат был объявлен в международный розыск. 4 июля 2013 года Шепелев и его жена Галина были задержаны в Будапеште венгерской полицией вместе с представителями немецкого Интерпола. Супругам отказали в предоставлении статуса беженцев и экстрадировали из Венгрии в Украину.

Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения для бывшего нардепа в виде ареста, его жену отпустили под залог в сумме более 6 млн грн. В ночь на 6 июля 2014 года Шепелев сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении.

20 марта 2015 года стало известно, что Шепелев задержан в России. Это произошло на основании международного ордера Интерпола и запроса правоохранительных органов Украины. Генеральная прокуратура Украины обращалась в российские правоохранительные органы с запросом о выдаче Шепелева Киеву, однако получила отказ.

8 августа 2016 года стало известно об освобождении Шепелева из СИЗО в РФ. Позже ГПУ вызвала экс-нардепа на допрос. Об этом сообщает "Обозреватель".