Гройсман о реформе государственной службы: Во власти должны работать конкурентные, профессиональные и эффективные специалисты

27.04.2017, 13:21

Правительство в рамках проведения реформы государственной службы и перезагрузки работы десяти министерств стремится обновить кадровый потенциал, привлечь к государственному управлению новых квалифицированных специалистов с целью повышения эффективности государственной власти и построения новой системы предоставления услуг.

Об этом сказал премьер- министр Украины Владимир Гройсман во время конференции "Состояние и перспективы реформы государственного управления в Украине", что проходит в Киеве в четверг, 27 апреля.

"Правительство приняло решение начать реформу министерств: десять министерств будут проводить необходимые изменения в своей структуре. Начинаем процесс совместно с нашими европейскими партнерами. Надеюсь, сможем привлечь тысячу, может и больше тысячи, новых людей, которые придут на новые вакансии. К ним будут новые требования, они должны обладать новыми современными компетенциями, которые позволят государственной власти быть эффективной. Самое главное: построить новую систему предоставления услуг в нашей стране", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Он напомнил, что один из главных приоритетов Правительства - формирование эффективной системы государственного управления и преодоления институциональной слабости государства, которая уже привела к ослаблению страны во многих сферах на протяжении последних лет. Именно поэтому, 1 мая 2016 года Правительство начало реформу государственной службы, и в основе этих изменений, по мнению Главы Правительства, должно быть качество кадров и управленческих решений.

"Эффективная система государственного управления, качественные кадры, четкая приоритетность в задачах формирования качественной политики, способность стратегически мыслить и эффективно решать вопросы - все это дает возможность Украине развиваться", - сказал Владимир Гройсман. Он убежден, что профессиональные государственные служащие способны обеспечить качественное проведение реформ, в том числе - земельную, пенсионную реформы, реформы образования и здравоохранения и приватизацию.

Глава Правительства поблагодарил Министра Кабинета Министров Александра Саенко за координацию реформы госслужбы, а экспертной среде и представителям общественности за поддержку этого процесса.

"Хочу заверить, что Правительство настроено на качественные изменения. Для нас очень важно, чтобы во власти работали люди, которые являются конкурентными, профессиональными и способными качественно делать свое дело", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.