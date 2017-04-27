Депутаты львовского горсовета выделили 21 миллион гривень городам области за прием мусора из Львова

27.04.2017, 15:37

Львовский горсовет выделил первую часть средств на выполнение меморандума о вывозе мусора из Львова. Во время сессии 27 апреля депутаты согласовали выделение более 21 млн грн городам, которые согласились принимать львовский мусор.

Эти средства предусмотрены изменениями в бюджет развития, за который проголосовали 46 депутатов ЛГС.

"Прежде всего мы предусматриваем около 20 млн грн на выполнение меморандума. Это первый этап выделения субвенции бюджетам городов, которые будут принимать от нас твердые бытовые отходы. Из тех 20 млн грн мы уже четко определили суммы, которые получат Новояворовск и Червоноград", - заявила во время обсуждения проекта постановления директор департамента экономического развития ЛГС Ирина Кулинич.

Ранее, 25 апреля, аналогичное решение приняли депутаты Львовского облсовета, когда выделили 21 млн грн на закупку городами области мусоровозов (15 млн грн из этой суммы поступит городам, которые подписали меморандум о вывозе мусора со Львова). Кроме этого во время следующей сессии ЛОС должен выделить еще 15 млн грн участникам меморандума.

Депутаты львовского горсовета во время сессии 27 апреля также официально согласовали меморандум о вывозе мусора. Сам документ 21 апреля подписали ЛГС, ЛОГА, ЛОС и мэры 19 городов области.

В следующие несколько дней стало известно о том, что некоторые города отказались выполнять условия меморандума или и вовсе его не подписывали. В частности об отказе подписывать меморандум заявили мэр Бродов Андрей Белей и мэр Самбора Юрий Гамар. Мэр Золочева Игорь Гриньков заявил, что несмотря на подписание меморандума Золочев сейчас не может принимать мусор на свой полигон ТБО.

Во время обсуждения меморандума во Львовском горсовете 27 апреля заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Ирина Гримак заявила, что отказался подписывать меморандум лишь мэр Брод, который об этом публично заявил. Другие города, по ее словам, поддержали заключение этого документа.

В целом на выполнение условий меморандума города области в течение двух лет должны получить 200 млн грн. Об этом сообщает УНИАН.