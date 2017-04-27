Правительство определило порядок проведения проверок инспекторами труда

27.04.2017, 15:42

26 апреля принято постановление Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы реализации статьи 259 Кодекса законов о труде Украины и статьи 34 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине".

Цель акта - обеспечение исполнения положений статьи 259 КЗоТ Украины, Конвенции МОТ N 81 "Об инспекции труда в промышленности и торговле", а также обеспечение реализации делегированных органам местного самоуправления полномочий в сфере труда.

Решением Правительства регулируется механизм государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. В частности, вводятся новые подходы в отношениях государства и бизнеса, согласно которым главными приоритетами инспекторов труда определены профилактическая работа и консультирование работодателей.

Так предусмотрено, что работодатели могут инициировать проведение государственными инспекторами регулярных информационно-разъяснительных кампаний по наиболее эффективным способам соблюдения норм законодательства о труде, защите и восстановлении трудовых прав работников.

Вводится также возможность проведения по желанию работодателя так называемого аудита трудового законодательства, а меры воздействия будут применяться только в случае, если работодатель отказывается устранять нарушение законодательства о труде.

Вместе с тем принятое постановление определяет эффективный механизм выявления неоформленных работников, что является очередным шагом Правительства в борьбе за легализацию доходов граждан и недобросовестных предпринимателей.

С целью уменьшения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда Правительство снизило ставку ЕСВ со среднего уровня 41% до 22%.

Инф. Пресс-службы Министерства социальной политики Украины.