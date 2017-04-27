Энергосберегающие субсидианты получат денежное вознаграждение от Правительства

27.04.2017, 15:44

Осенью 2016-го Правительство обещало украинцам денежную компенсацию за ведение в отопительный сезон разумного энергопотребления. Свое обещание Правительство выполнило - в ближайшее время энергосберегающие субсидианти получат денежное вознаграждение от государства. Кабинет Министров Украины 26 апреля 2017 года принял решение провести в этом году монетизацию части сэкономленных субсидий.

Правительственный проект монетизации сэкономленных субсидий предусматривает денежную выплату энергосберегающим семьям эквивалент стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

Субсидиантам, которые вели домохозяйство энергоэффективно, для получения средств необходимо будет с 1 июля до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которой будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Открытие счета в банке, как и выбор уполномоченного банковского учреждения, через которые проводятся выплаты социальных пособий и пенсий, осуществляется субсидиантом самостоятельно. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым.

Инф. Пресс-службы Министерства социальной политики Украины.