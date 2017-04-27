Следствие отвергло версию атаки беспилотника на склады в Балаклее

27.04.2017, 16:19

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования взрыва на базе боеприпасов в Балаклее 23 марта, не подтвердил версию об атаке беспилотника. Об этом в Facebook написал Юрий Бутусов.

Версию об обнаружении над Балаклеей локаторами гражданской службы управления воздушным движением некой воздушной цели выдвинуло предприятие "Украэрорух".

"Провели проверку, возможно ли, что некий беспилотник дальнего действия видит "Украэрорух", но не видит радар ПВО. Установлено, что радар ПВО должен был видеть цель. Таким образом, на данный момент версия об атаке беспилотника не подтверждается", - написал журналист.

Таким образом, приоритетной версией следствия в настоящее время является диверсия на территории самой базы, о чем говорит характер взрывов, зафиксированный на камерах наблюдения и показания очевидцев.

Взрыв произошел в одном из защищенных бункеров, где хранились боеприпасы. Бункер уничтожен до основания.

По словам Бутусова, в ходе проверок на территории базы были обнаружены "ценные виды боеприпасов, которые, как считали ранее, в Украине отсутствуют".

На самом деле, их не видела примитивная система учета, а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся", - сообщил Бутусов.

Взрыв на территории военного склада Минобороны вблизи города Балаклея Харьковской области произошел ночью 23 марта 2017 г. Начавшийся пожар, повлек детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек. В качестве основной версии взрывов СБУ рассматривает теракт. Об этом сообщают "Факты и комментарии".