Минэкономразвития предлагает повысить цены на алкоголь

28.04.2017, 16:51

Министерство экономического развития и торговли обнародовало проект постановления Кабинета министров, которое устанавливает новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые из алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

В министерстве подчеркивают, что размер действующих минимальных цен на алкоголь был введен в ноябре 2016 г., в то же время, в 2017 г. выросли ставки акцизного налога на большинство алкогольных напитков.

"В Минэкономразвития поступили многочисленные обращения участников рынка, в которых отмечено, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы. В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослаблена конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных", - объясняет свою позицию министерство.

В итоге, Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения доли теневой экономики.

"В частности, розничные цены на водку и ликероводочные изделия увеличить на 7,64-11,3%; виски, ром и джин - на 3,5-4,6%; коньяк (бренди) - на 3,4-6,1%; вина с добавлением спирта, игристое и вермуты - на 1,7-1,8%".

Проект соответствующего документа доступен для обсуждения в течение 30 дней по ссылке.

3 декабря 2016 г. вступило в силу постановление Кабинета министров Украины No828, согласно которому был повышен размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.