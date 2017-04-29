Мининформполитики проведет мониторинг вещания в зоне АТО

29.04.2017, 13:04

Государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко и член Национального совета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский проведут мониторинг функционирования национального телевидения и радиовещания в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс- служба Мининформполитики.

В ходе рабочей поездки будет проведена проверка в ответственных за информационную политику и безопасность ведомствах, а также мониторинг покрытия украинскими теле- и радиосигналом.

"В соответствии с решением Комиссии по восстановлению вещания проводится дополнительный мониторинг населенных пунктов и линии разграничения - это даст возможность не только определить проблемы вещания, но и внедрить системные решения на выполнение приоритетов правительства", - сообщил Биденко.

По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, проект развития теле- и радиовещания рассчитан как на свободные, так и на подконтрольные боевикам территории. Он также сообщил, что проект предстоящих работ по покрытию сигналом будет разработан до 15 мая. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.