Штаб АТО: За сутки погибли двое военных

30.04.2017, 12:23

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, двое военных погибли, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В ведомстве добавили, что с начала суток боевики 54 раза обстреляли опорные пункты сил АТО.

В частности, на приморском направлении стреляли по Красногоровке, Новотроицкому, Березовому, Гнутову, Водяному, Марьинке, Широкину, Чермалыку и Павлополю.

На донецком направлении обстреливали Авдеевку, Верхнеторецкое, шахту "Бутовка" и Зайцево.

На луганском направлении стреляли у Новотошковского, Крымского, Айдара, Новоалександровки, Новозвановки, Желтого.

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" ранее сообщили об одном раненом и 53 обстрелах со стороны украинских военных. Об этом сообщает BBC Украинская служба.