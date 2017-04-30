В ВМС предупредили: Готовы применить оружие в случае провокаций

30.04.2017, 13:11

В случае попыток провокаций или неадекватных действий против военных объектов или военнослужащих Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины будут применять меры, предусмотренные законом, а в случае необходимости - с применением оружия. Об этом говорится в заявлении ВМС.

Отмечается, что в последнее время участились случаи попыток совершения провокаций, диверсий, терактов против военных объектов, особенно - баз и складов. Фиксируются беспилотники, использование самодельных взрывных устройств.

"Антиукраинские силы свои подлые намерения цинично "подганяют" под праздники и годовщину трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе", - отмечают в ВМС.

Командование также обратилось к местным органам власти и жителям с просьбой быть бдительными. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.